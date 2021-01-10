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Правозащитники сообщают о задержаниях во время воскресных маршей

10.01.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время длинных выходных не обошлось без задержаний, сообщает правозащитный центр "Вясна".



В воскресенье 10 января было задержано 3 человека. Их фамилии были опубликованы в телеграм-канале "Списки задержанных".




Накануне 8-9 января также было задержано полтора десятка человек. Сообщается, что сотрудники милиции задерживали людей за то, что они раскрашивали снеговиков в бело-красно-белые цвета, передает "Еврорадио".
 
 
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Во время длинных выходных не обошлось без задержаний, сообщает правозащитный центр "Вясна".
 
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