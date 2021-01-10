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"Вольны Хор" приглашает на рождественский онлайн-концерт
Источник материала: Партизан
Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и найлучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.
Начало в 20:00 10 января.
Трансляция будет проходить одновременно на специально созданном канале канале "Вольнага Хора" и канале агенства “Наш День”.
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Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и найлучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.
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