ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Вольны Хор" приглашает на рождественский онлайн-концерт

10.01.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и найлучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.



Начало в 20:00 10 января.

Трансляция будет проходить одновременно на специально созданном канале канале "Вольнага Хора" и канале агенства “Наш День”. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и найлучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by