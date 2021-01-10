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Александр Класковский

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Класковский: «Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей» Это колоссальный риск сорвать резьбу.

— Итак, Лукашенко не решился протаскиватьчерез Всебелорусское собрание, но будет тянуть с референдумом, —. — Некоторые ресурсы поспешили дать заголовки типа: Лукашенко пообещал проект новой конституции к концу 2021 года.На самом деле в интервью журналистке телеканала «Россия-1» он сказал туманнее: «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов» («будущего» — потому что интервью записывалось в конце 2020-го).Это означает, что Лукашенко будет тянуть время и смотреть по обстановке.Во-первых, он, судя по всему, пока так и не определился с сутью конституционных изменений. Что-то менять надо, хотя бы для блезира, тем более что Москва поддавливает. Но трогать любовно отстроенную систему да и вообще затевать этот чертов транзит власти совершенно не хочется.Поэтому не факт даже, что некая концепция нового Основного закона будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского собрания.Во-вторых, референдум после событий 2020 года в принципе штука взрывоопасная. Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан.Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных, что ободрит протестную часть общества.Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу — это колоссальный риск сорвать резьбу.Так что пока вождь режима будет просто тянуть резину в надежде, что фортуна, которая много раз ему благоволила, каким-то чудом улыбнется вновь.