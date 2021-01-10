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В квартиру россиян залетела ракета

10.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В квартиру россиян залетела ракета

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  • 10.01.2021, 15:55
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В квартиру россиян залетела ракета

Видеофакт.

Жители Саратова вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит сигнальная ракета. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале

Семья сперва подумала, что в квартиру, которая расположена на 19-м этаже, залетел фейерверк. Однако позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую используют для сигнализации о химической тревоге. На опубликованных кадрах видно, что снаряд расплавил верхнюю поверхность холодильника.

Кто и когда запустил снаряд в жилом районе, неизвестно. Хозяева квартиры написали заявление в полицию.

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