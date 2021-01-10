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«Мужество и стойкость белорусской женщины потрясли весь мир»

10.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мужество и стойкость белорусской женщины потрясли весь мир»

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  • 10.01.2021, 15:31
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«Мужество и стойкость белорусской женщины потрясли весь мир»

Прекрасные белоруски ведут войну против нечисти.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо своего читателя.

«Сколько раз за последние месяцы мы с гордостью смотрели на героизм наших женщин, - пишет читатель. - Обсуждали, что эту революцию сделают женщины. Что бы мы, мужики, делали без наших прекрасных дам.

В выборе светлого будущего, в сцепках и защите от задержаний, в сборах на марши, в подбадривании и утирании слез, в очередях на передачи, в днях, проведенных перед заборами РОВД и ИВС, в уходе за больными, в психологической помощи в супружеской постели и за посиделками с друзьями они заставляли нас гордиться ими, обожать их, боготворить.

Мужество и стойкость белорусской женщины потрясли весь мир.

В Беларуси идет война. Не та, знакомая нам по книгам о Великой Отечественной, а новая для нас, война за право человеком зваться. И у нашей войны Женское лицо.

Огромное Вам спасибо, прекрасные женщины, за Вашу священную войну против нечисти на белорусской земле.

Низкий Вам поклон. Жыве Беларусь!»

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Прекрасные белоруски ведут войну против нечисти.
 
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