Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты, передает БЕЛТА.

От имени всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также народу Индонезии.

Фото: MAST IRHAM/EPA

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