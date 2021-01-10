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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты,
От имени всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также народу Индонезии.
Фото: MAST IRHAM/EPA
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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета...
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