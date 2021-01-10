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В США вооруженный мужчина убил четырех человек и тяжело ранил еще двоих
Источник материала: ОНТ
32-летний американец устроил стрельбу в центре города, убил четырех человек и ранил еще двоих,
По информации полиции Чикаго, 32-летний Джейсон Найтингейл вошел в гараж в районе Гайд-Парка, где застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в своем автомобиле. В соседнем квартале нападавший проник в жилой дом, где убил охранника и 77-летнюю женщину. Затем Найтингейл, угрожая оружием, угнал автомобиль своего знакомого.
В одном из районов Чикаго преступник, во время ограбления магазина, застрелил 20-летнего мужчину и ранил 81-летнюю свидетельницу. Тяжелое ранение также получила девочка-подросток, находившаяся вместе с матерью в припаркованном недалеко от здания автомобиле, в который Найтингейл выпустил несколько пуль.
После совершенного нападения Джейсон Найтингейл вернулся к магазину, где открыл огонь по машине прибывших на место происшествия полицейских. В ходе перестрелки он был ранен и скончался в больнице.
Фото: daily.jstor. org
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32-летний американец устроил стрельбу в центре города, убил четырех человек и ранил еще двоих, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC Chicago. По информации полиции...
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