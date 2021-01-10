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Горнолыжные курорты Беларуси: полная загрузка
Источник материала: ОНТ
Обильные снегопады не только прибавили работы коммунальщикам и энергетикам, но и радуют любителей традиционных зимних забав. С полной загрузкой в эти дни работают горнолыжные курорты страны.
Гостей принимают в Минске – комплекс «Солнечная долина» и трассы в «Веснянке», а за пределами столицы – «Раубичи» и, пожалуй, самые крупные центры – «Логойск» и «Силичи». Они работают и на искусственном покрытии, но снегопады позволили открыть все трассы в «Силичах».
«Силичи» называют белорусской Швейцарией. Здесь есть маршруты для профессионалов и новичков. Последние при желании могут обратиться к инструктору.
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Обильные снегопады не только прибавили работы коммунальщикам и энергетикам, но и радуют любителей традиционных зимних забав. С полной загрузкой в эти дни работают...
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