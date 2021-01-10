Горнолыжные курорты Беларуси: полная загрузка

Источник материала: ОНТ

Обильные снегопады не только прибавили работы коммунальщикам и энергетикам, но и радуют любителей традиционных зимних забав. С полной загрузкой в эти дни работают горнолыжные курорты страны.

Гостей принимают в Минске – комплекс «Солнечная долина» и трассы в «Веснянке», а за пределами столицы – «Раубичи» и, пожалуй, самые крупные центры – «Логойск» и «Силичи». Они работают и на искусственном покрытии, но снегопады позволили открыть все трассы в «Силичах».

Сергей Павлович, заместитель начальника горнолыжного центра «Силичи»: «В Беларуси – это лучшие трассы. По протяженности максимальная длина трассы в "Силичах" – 860 метров, это, наверное, самая длинная трасса, которая есть в стране. Перепад высот у нас 100 метров. Люди приезжают сюда получать: удовольствие, драйв, адреналин, положительные эмоции и за здоровьем, конечно».

«Силичи» называют белорусской Швейцарией. Здесь есть маршруты для профессионалов и новичков. Последние при желании могут обратиться к инструктору.

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