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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолёта в Индонезии
Источник материала: СТВ
Соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета президенту Индонезии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От имени белорусского народа и себя лично глава государства высказал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии.
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Соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета президенту Индонезии направил Александр Лукашенко, сообщили в...
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