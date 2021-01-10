Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолёта в Индонезии

Источник материала: СТВ

Соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета президенту Индонезии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени белорусского народа и себя лично глава государства высказал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие



