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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолёта в Индонезии

10.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета президенту Индонезии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени белорусского народа и себя лично глава государства высказал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии.

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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолёта в Индонезии

«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море (читайте здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета президенту Индонезии направил Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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