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В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, где можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму правления.
На президентский пост претендуют 18 кандидатов. Главный фаворит — 52-летний Садыр Жапаров. Политик отбывал наказание в колонии, но его освободили в ходе
Массовые антиправительственные протесты вспыхнули в Бишкеке после парламентских выборов 4 октября 2020 года. В ночь на 6 октября демонстранты захватили здание, где расположены парламент страны и офис президента, а также правительство и мэрия столицы. Во время беспорядков и столкновений с полицией
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В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, где можно проголосовать за президентскую или за парламентскую форму...
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