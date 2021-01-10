Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года

Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.

01:25 "Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта": так ли это

03:30 "Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате"

04:50 Как работает отрицательная мотивация

09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности

12:07 "Концепция потока" (мнение Ильи Переседова)

16:19 "Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить"

18:30 "Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет"

20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть

23:30 Почему нужно продумать для себя хобби (и это связано с похудением)

25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сон

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