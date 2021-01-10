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"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года
10.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.
© Sputnik / Сергей Пушкин
01:25 "Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта": так ли это
03:30 "Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате"
04:50 Как работает отрицательная мотивация
09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности
12:07 "Концепция потока" (мнение Ильи Переседова)
16:19 "Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить"
18:30 "Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет"
20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть
23:30 Почему нужно продумать для себя хобби (и это связано с похудением)
25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сон
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"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта?
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