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Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
10.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На следующей неделе Германия избирает будущего федерального канцлера. Широкие слои населения, правда, в этом не участвуют. Выборы нового главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС) будут выглядеть как скромная бюрократическая процедура, а судьбу столь важного для страны поста фактически определит всего 1001 делегат. К тому же впервые съезд этой партии пройдет исключительно в виртуальном формате.
© AP / Markus Schreiber
Планируется, что после двух дней электронного голосования будет определен новый лидер, который к концу года почти наверняка должен принять бразды правления страной из рук Ангелы Меркель. Если та, конечно, в последний момент не передумает уходить.
Несмотря на то что эта процедура кажется далеко не самой демократичной и излишне элитарной, все-таки будущий канцлер получит хоть какой-то представительский мандат. Поскольку с технической точки зрения сейчас Германией (как это ни покажется странным многим нашим западникам) управляет вообще никем не избранный человек. Ведь Меркель на протяжении многих лет являлась канцлером как лидер ХДС. С декабря 2018 года, уйдя с поста главы партии, она фактически не имеет мандата от народа. Но когда речь заходит о лидере демократической Европы, рассуждения о представительстве, об элементарных процедурах и (да) о несменяемости власти отступают на задний план.
Где найти "вторую Меркель"
Тем не менее народ Германии такая ситуация вполне устраивает. Мало того, судя по опросам, избиратели не прочь, чтобы она сохранялась и дальше, поскольку во время глобальных потрясений, с которыми столкнулся мир в прошлом году, людям меньше всего хочется кардинальных изменений во власти. На парламентских выборах в сентябре практически гарантированно победит ХДС. Исходя из этого, Меркель могла бы управлять страной и дальше, если бы ей самой не хотелось уже уйти на покой и наконец-то проехаться по Транссибирской магистрали, как она давно мечтает.
© AFP 2020 / HANDOUT
Вот только есть одна беда: партия никак не может найти вторую Меркель. Попытка канцлера провести операцию "Преемник" завершилась полным провалом. Ее любимица Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с прошлого года возглавляет ХДС, оказалась явно не способной управлять сложным партийным механизмом. Но и те три кандидата, которые претендуют на данный пост, вызывают немало вопросов и вносят дополнительный раскол в общество — да и в ряды самой ХДС.
Причем это происходит на фоне уникального события: впервые за многие годы нынешнего канцлера обошел по популярности другой немецкий политик — министр здравоохранения Йенс Шпан. Казалось бы, вот и готовый следующий канцлер. Но популярность Шпана является общегерманской и надпартийной, причем больше всего базируется на поддержке со стороны женщин. А вот в ядерном электорате ХДС, за который осенью предстоит ожесточенная борьба с конкурентами справа (в первую очередь с "Альтернативой для Германии"), кандидатура Шпана, открытого гея, состоящего в официальном однополом браке, может вызвать раздражение. Что партийное руководство, даже при значительном лидерстве в опросах, не может не учитывать.
Поэтому Шпан выступает сейчас на второй роли в поддержку основного кандидата от истеблишмента — премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. На днях они вдвоем презентовали предвыборную программу, которую многие рассматривают в качестве партийной платформы на грядущие федеральные выборы. Уже из этого понятно, что в случае победы ставленника мейнстрима Шпан займет ведущие позиции и в ХДС (в качестве заместителя председателя), и в будущем правительстве канцлера Лашета.
Германский Дональд Трамп
Вот только внутри партии выходец из франкофонной валлонской семьи Лашет пользуется далеко не самой большой популярностью.
© Sputnik / Илья Питалев
Немолодой (в феврале ему исполнится 60 лет), лишенный харизмы функционер, долгие годы находившийся в тени Меркель, в опросах значительно уступает двум другим кандидатам — 55-летнему Норберту Реттгену, на протяжении семи лет возглавляющему внешнеполитический комитет бундестага, и 65-летнему Фридриху Мерцу, давнему критику и сопернику Меркель, которого называют "германским Дональдом Трампом" за его резкую риторику, которая может приглянуться и сторонникам "Альтернативы". Судя по последним опросам, Реттген и Мерц имеют соответственно 32 и 29% поддержки, а Лашет — всего 12%.
Неудивительно, что более либеральные сторонники правящей партии в последнее время выражают явное беспокойство и даже надеются на то, что в эндшпиле, то есть в последний момент перед съездом, Лашет и Шпан устроят своеобразную рокировку, поменявшись местами в борьбе за посты председателя и вице-председателя. Мало того, обсуждается и нетрадиционный для Германии вариант, при котором Лашет может стать партийным боссом, а вот в качестве кандидата в канцлеры к концу года будет выдвинут более популярный в стране Шпан. Сторонники же Христианско-социального союза (баварского партнера ХДС) активно намекают, что после федеральных выборов на пост канцлера может претендовать их ставленник Маркус Зедер, нынешний премьер-министр Баварии. Во всяком случае, опрос, проведенный телеканалом ZDF, выявил, что 58% жителей страны допускают эту кандидатуру в качестве канцлера от коалиции.
Базовый же консервативный избиратель ХДС больше тяготеет к Мерцу, перспективы победы которого очень беспокоят ближайшее окружение Меркель. Сторонники "немецкого Трампа" даже уверены, что постоянные переносы съезда партии под предлогом эпидемии были скорее связаны с попытками истеблишмента снизить его шансы на победу.
Однако общегерманские опросы и даже внутрипартийные предпочтения могут не сыграть решающую роль в голосовании, которое будет подконтрольно функционерам ХДС. Демократические процедуры и воля избирателей в данном случае отходят на второй план.
А что с Россией?
В этих раскладах для нас важно понять, кто из потенциальных кандидатов более выгоден России.
Практически каждый из них так или иначе выступал с критикой страны. Особенно часто это делал Реттген, что вполне объяснимо, учитывая его должность в бундестаге. Не так давно к остановке "Северного потока — 2" в качестве "наказания России" призвал Шпан. Мерц заявил о том, что строительство газопровода должно быть завершено, но затем нужно ввести двухлетний мораторий на его использование.
А наиболее сдержанно о российско-германских отношениях в последние годы высказывался тот самый кандидат от истеблишмента Лашет. Надо заметить, что главы земельных правительств в Германии традиционно более прагматично подходят к данному вопросу. Вот и премьер самой населенной земли ФРГ выражал недовольство агрессивным тоном, который стараниями германских политиков и прессы сложился в отношении России, и призывал к развитию диалога между странами. Отвечая же недавно на призывы Мерца, Лашет вместе со своим коллегой из Саксонии призвали отделить вопрос "Северного потока" от обвинений против России в "отравлении оппозиционеров".
Что ж, на фоне более резких высказываний других кандидатов от ХДС данная позиция выглядит предельно взвешенной. И тот факт, что она звучит из уст ставленника мейнстрима и продолжателя дела "меркелизма", настраивает на умеренно позитивные ожидания. Ведь кто бы ни стал в итоге канцлером, его позиция будет во многом определяться подходом деловых кругов — как правило, более прагматичным, нежели у политиков. И лишь избиратель к этому не будет иметь отношения. Так устроена германская демократия.
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Колумнист РИА Новости Владимир Корнилов рассуждает о том, кто станет канцлером Германии после Меркель и как изменятся отношения страны с Россией.
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