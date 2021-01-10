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Желтый уровень: синоптики предупреждают о гололедице в понедельник

10.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен на понедельник, 11 января, в связи с гололедицей на отдельных участках дорог, сообщили в Белгидромете.

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По республике ожидается облачна с прояснениями погода, существенных осадков не прогнозируется. Кратковременный снег возможен днем в Минске и Витебске.

Температура воздуха будет в столице составит -2...-4°C. Теплее всего ожидается в Бресте, где столбики термометра днем поднимутся до отметки 0..-2°C. А холоднее всего – в Витебске, где ожидается -5...-7°C. В Гомеле синоптики прогнозируют  -3...-5°C, в Гродно ожидается -1...-3°C, в Могилеве -4...-6°C.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По республике ожидается облачна с прояснениями погода, существенных осадков не прогнозируется. Кратковременный снег возможен днем в Минске и Витебске.
 
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