Желтый уровень: синоптики предупреждают о гололедице в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен на понедельник, 11 января, в связи с гололедицей на отдельных участках дорог, сообщили в Белгидромете.

По республике ожидается облачна с прояснениями погода, существенных осадков не прогнозируется. Кратковременный снег возможен днем в Минске и Витебске.

Температура воздуха будет в столице составит -2...-4°C. Теплее всего ожидается в Бресте, где столбики термометра днем поднимутся до отметки 0..-2°C. А холоднее всего – в Витебске, где ожидается -5...-7°C. В Гомеле синоптики прогнозируют -3...-5°C, в Гродно ожидается -1...-3°C, в Могилеве -4...-6°C.