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Алиев и Пашинян прилетят к Путину обсудить решение проблемы Нагорного Карабаха
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетят в Россию к Владимиру Путину для трехсторонних переговоров по поводу Нагорного Карабаха.
Об этом говорится на сайте президента России.
Переговоры состоятся 11 января по инициативе президента РФ.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении.
Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, говорят в Кремле.
Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване: митингующие захватили здание правительства и парламента страны.
В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, по согласию, должны контролировать миротворческие силы — российские и турецкие военные.
Вскоре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято под давлением армянских военных, и назвал ситуацию «большой неудачей и большой катастрофой». При этом он отметил, что не собирается уходить в отставку.
Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года.
Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Обе страны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и заявляли о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих.
В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставило Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.
За шесть лет войны погибли более 30 тысяч человек.
Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетят в Россию к Владимиру Путину для трехсторонних переговоров по поводу...
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