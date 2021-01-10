Макар: Украину и Россию предупредили о подготовке убийства Шеремета еще в 2012 году









Ранее он утверждал, что восемь лет назад передал всю информацию американским дипломатам, благодаря чему удалось спасти жизнь Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО № 1 Минска





Новой газеты . «В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД», — сказал Макар в новом интервью, обнародованном на сайте





Бывший белорусский силовик добавил, что Олег Алкаев признался ему, что лично предупреждал Павла Шеремета о возможности покушения на него.





«Он не знал содержания той записи, но поскольку его жизни угрожала опасность, то он просто сопоставил факты — книгу „Расстрельная команда“ они писали вместе — и предположил, что Шеремету тоже может грозить опасность. Павел плотно занимался расследованием взрыва в минском метро в 2011 году и вообще был раздражителем для этого диктаторского режима, так что он был предупрежден. К сожалению, Павла все-таки убили», — сказал Макар.





Слив разговоров руководства КГБ Беларуси — что известно

4 января 2021 года независимое издание EUobserver обнародовало расследование о вероятной причастности диктатора Александра Лукашенко к устранению своих политических оппонентов.





Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, полученной от бывшего сотрудника спецподразделения Алмаз. Аудиозапись разговоров сделали 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева.





По данным издания, Зайцев обсуждал убийство Павла Шеремета, который тогда жил в России, и установил слежку за ним в Москве. Журналиста планировали взорвать, чтобы «ни рук, ни ног не собрали».





После публикации аудио Нацполиция сообщила, что получила информацию о вероятных заказчиках убийства Шеремета.





Украинские правоохранители также получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.





Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.

