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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

10.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. Повержена 31-я ракетка планеты Унс Джабир. Нашей теннисистке понадобилось всего два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Поединок продлился 1 час и 8 минут. В первом сете Арина проблем с оппоненткой не ощутила и забрала его в свою копилку со счетом 6:2. Во втором отрезке белоруске все же пришлось поднапрячься, однако благодаря брейкпоинту Соболенко взяла сет 6:4 и игру. В четвертьфинальном поединке соперницей нашей спортсменки станет теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет около полутора миллионов белорусских рублей.

Люди в материале: Арина Соболенко, Унс Джабир, Елена Рыбакина

 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. Повержена 31-я ракетка планеты Унс Джабир. Нашей теннисистке понадобилось всего два...
 
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