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Лукашенко проговорился, за сколько Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году

10.01.2021 17:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко проговорился, за сколько Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году
Иллюстративное фото
Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. «128,5 (доллара). Но я округляю, 130», — сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

В конце декабря 2020 года «Газпром» сообщил, что глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году.

При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Беларуси уточнило, что она будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.

Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, хоть белорусская сторона настаивала на ее снижении.
 
Теги: Минск
 
 
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