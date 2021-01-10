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Лукашенко проговорился, за сколько Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В конце декабря 2020 года «Газпром» сообщил, что глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году.
При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Беларуси уточнило, что она будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.
Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, хоть белорусская сторона настаивала на ее снижении.
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