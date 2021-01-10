Источник материала: Хартия'97

Компания Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации любого человека 2.0 10.01.2021, 17:30

Судя по всему, в ближайшее время еще один сюжет «Черного зеркала» станет реальностью.

По документации, которая доступна на ресурсе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), трудно судить, на какой стадии находится разработка. Но описанный функционал системы вызывает четкие ассоциации с художественными произведениями в жанре киберпанк. Фактически, Microsoft собирается создавать цифровые копии живых или умерших личностей в виде интеллектуального цифрового собеседника, пишет Naked science .

Психологический профиль чат-бота будет формироваться на основе целого спектра различных данных. Среди них изображения, голос, записи в социальных сетях, электронные письма и сообщения в мессенджерах. По сути — любые формы информации, описывающие или созданные нужным человеком. На базе этих данных создается специальный индекс, который и будет определять характерные особенности «личности» бота. Судя по использованию термина «обучение», алгоритм будет включать нейросети, однако напрямую это в заявке не указано.

Зато в ней подробно описана схемы реализации подобного сервиса. Для загрузки информации о человеке, которого требуется «реинкарнировать», могут быть использованы как мобильные устройства (планшет или смартфон), так и любые компьютеры. Система будет клиент-серверной: для создания индекса, тренировки бота и хранения всех данных планируется использовать удаленный веб-портал.

Кроме текстового чат-бота имитирующего личностные особенности конкретного человека, продуктом этого сервиса может быть двумерная или трехмерная графическая модель человека, а также персонализированный синтезатор голоса. То есть «реинкарнация» будет не только писать, как настоящая личность. Она сможет выглядеть и говорить, как нужный человек. В заявке не уточняется, предназначена ли эта разработка для имитации живых людей, либо ее собираются использовать для цифрового воскрешения тех, кто уже умер.

Оцифровка личности — популярный сюжет фантастических фильмов и книг. Среди наиболее известных произведений можно вспомнить первую серию второго сезона сериала «Черное зеркало». Сюжет этого эпизода антиутопической антологии повествует о женщине, которая потеряла любимого мужчину. Она не может справиться с горем и становится клиентом сервиса, воссоздающего цифровую копию умершего человека. Искусственный интеллект имитирует ее погибшего партнера прочитав все записи, которые тот делал в социальных сетях.

Подобные идеи несколько раз с переменным успехом уже пытались воплощать в жизнь. Сюжет «Черного зеркала» фактически был процитирован Евгенией Куйда после того, как ее близкий друг и коллега Роман Мазуренко погиб в автомобильной аварии. Журналистка и предпринимательница в области IT, Евгения сагитировала команду программистов создать чат-бота, имитирующего Романа.

Алгоритм обучили на выборке данных, составленных из постов, сообщений и текстов, написанных Мазуренко. Такое «воскрешение» умершего друга не принесло облегчения никому из близких погибшего. Однако, работа не пропала зря она легла в основу приложения Replika. Оно вышло в 2018 году и представляет из себя виртуального собеседника, который способен поддержать разговор и помочь справиться с трудными периодами в жизни.

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