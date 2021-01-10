|
«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт
Источник материала: Хартия'97
«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт
Прозвучат праздничные песни с нового альбома «Калядны».
Легендарный “Вольны Хор” приглашает на онлайн-концерт. Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и наилучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.
Начало в 20:00 10 января.
Трансляция будет проходить одновременно на специально созданном канале канале "Вольнага Хора" и канале агентства “Наш День”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прозвучат праздничные песни с нового альбома «Калядны».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)