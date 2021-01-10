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«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт

10.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт

  • 10.01.2021, 16:48
«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт

Прозвучат праздничные песни с нового альбома «Калядны».

Легендарный “Вольны Хор” приглашает на онлайн-концерт. Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и наилучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.

Начало в 20:00 10 января.

Трансляция будет проходить одновременно на специально созданном канале канале "Вольнага Хора" и канале агентства “Наш День”.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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Прозвучат праздничные песни с нового альбома «Калядны».
 
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