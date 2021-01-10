Источник материала: Хартия'97

«Вольны Хор» приглашает на рождественский онлайн-концерт 10.01.2021, 16:48

Прозвучат праздничные песни с нового альбома «Калядны».

Легендарный “Вольны Хор” приглашает на онлайн-концерт. Прозвучат праздничные песни с нового альбома “Калядны” и наилучшее со всего, что звучало в разных точках страны в последние месяцы.

Начало в 20:00 10 января.

Трансляция будет проходить одновременно на специально созданном канале канале "Вольнага Хора" и канале агентства “Наш День”.

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