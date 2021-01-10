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Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о новой Конституции и сроках ее принятия

10.01.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о новой Конституции и сроках ее принятия.

Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о новой Конституции и сроках ее принятия

В интервью телеканалу «Россия-1», которое обнародовано 10 января, Лукашенко заявил, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года. «Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть», — сказал он. Лукашенко не исключил, что поправки в Конституцию «могут быть обозначены» на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании, если «делегаты будут готовы к этому».  Но «внесение их будет исключительно на референдуме», сроки которого тоже будут объявлены на собрании, добавил он.

«В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция — народная, — заявила, в свою очередь, Светлана Тихановская. — Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя».

«Лукашенко очень старается убедить нас, будто Беларусь с ним может вернуться к какой-то спокойной и процветающей жизни. Так он пытается продать нам стабильность с удавкой на шее, — отмечается в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Тихановской. — В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно — никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия».

«Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко», — подчеркнула Тихановская.

Сообщается, что в ближайшее время ее офис представит предложения по проекту Конституции, которые будут открыты к обсуждению.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о новой Конституции и сроках ее принятия.
 
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