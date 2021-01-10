Не будить лихо. Лукашенко будет тянуть с референдумом по Конституции

В интервью российской журналистке Александр Лукашенко выложил-таки то, что давно хотели бы знать политизированные белорусы. По его словам, проект новой конституции может быть готов к концу 2021 года, ее судьба решится на референдуме.





Некоторые ресурсы поспешили дать заголовки в том духе, что Лукашенко-де пообещал проект нового Основного закона к концу года. На самом деле в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде он сказал туманнее: «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов» («будущего» — потому что интервью записывалось на исходе 2020-го).

«И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — добавил Лукашенко. Он подчеркнул: «Только народ. В конституции записано, что изменения, о которых я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять».

Келейный вариант опасен, плебисцит — тоже

Итак, Лукашенко если даже и подумывал, то не решился протаскивать конституционные изменения через намеченное на 11–12 февраля Всебелорусское народное собрание (ВНС). Версия, что новый Основной закон примут келейно, в кругу сугубо лояльных персонажей, была популярна среди комментаторов в последние пару месяцев.

Вероятно, что к такому фокусу вождя режима действительно подталкивали иные советчики из окружения. Ведь, надо думать, и в высших эшелонах власти более-менее осознают, что у вождя, встречавшего прошлогодний день рождения в бронежилете и с автоматом в руках, больше нет прежней электоральной поддержки. И второй раз в реку народной любви ему уже не войти.

Но Лукашенко привык к имиджу народного президента, ему важно хотя бы формально получить одобрение электората на столь важный политический шаг, как перелицовка Основного закона. Тут и так легитимность прохудилась , а если еще и конституцию принять на номенклатурном междусобойчике — кто это признает?

Лукашенко трижды проводил референдумы — в 1995, 1996 и 2004 годах, всякий раз утверждая важные для себя решения (госсимволика, интеграция с Россией, усиление президентских полномочий, возможность баллотироваться неограниченное количество раз). Да, оппозиционеры всякий раз заявляли о нечестной игре, давлении, фальсификациях, но народ, по большому счету, вел себя пассивно.

А вот после событий 2020 года затевать плебисцит означает дразнить очень большое лихо.

Тронь систему — поползет по швам

Показательно, что Лукашенко не захотел расшифровывать российской журналистке, какие новшества предполагается внести в конституцию. Мол, «до конца не сформированы основные предложения по изменению».

И дело, конечно, не в том, что халатно отнеслись к поручению судьи Конституционного суда или мало предложений собрано на организованных вертикалью «диалоговых площадках». Там этих предложений намолотили вагон и маленькую тележку, но, во-первых, это в основном словесная шелуха, а во-вторых, им в принципе грош цена, пока не сказал своего слова вождь.

Он же, судя по всему, пока сам не определился с сутью конституционных изменений. Что-то менять надо, хотя бы для блезира, тем более что Кремль поддавливает (в интервью «России-1» Лукашенко признался, что даже к разговору с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ его подтолкнула Москва). Но трогать любовно отстроенную систему да и вообще затевать этот чертов транзит власти совершенно не хочется .

Поэтому не факт даже, что некая концепция нового Основного закона будет вынесена на рассмотрение ВНС. Лукашенко сказал, что на этом мероприятии «поправки в конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены».

Ну, делегатов-то отобрали по принципу «всегда готовы». Так что дело за вождем, который мается проблемой переформатирования своей системы. Любое ее изменение чревато тем, что она поползет по швам.

Возможно, что вопрос транзита власти Лукашенко задумает решить с помощью двухходовки. То есть пока Основной закон сильно переиначивать не станут, но пропишут в нем конституционный статус ВНС и его право впредь изменять конституцию.

А уж потом ВНС, этот сугубо карманный орган, в зависимости от развития внутриполитической ситуации сможет перекраивать систему власти как угодно (точнее: как угодно Лукашенко). В том числе — изменить порядок избрания президента (чтобы не всем народом, а узким кругом), ввести пост некоего белорусского аятоллы, елбасы или генсека (как назовут — неважно). То есть создать для Лукашенко запасной аэродром , дать возможность плавно делегировать власть преемнику, когда совсем уж прижмет.

Быстро только кошки родятся

Ну ладно, предположим, Лукашенко определится с изменениями конституции. А дальше? Прошлогодние протесты показали, что белорусское общество сильно изменилось . Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан.

Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.

Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных , что ободрит протестную часть общества. Тем временем Светлана Тихановская (о которой Лукашенко в интервью отозвался весьма нелестно, что может говорить о серьезной политической ревности) намерена развернуть свою игру, предложить альтернативную конституцию.

Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной , почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу, как избирательную кампанию 2020 года, — это колоссальный риск сорвать резьбу.

В общем, лучше повременить. Авось проблемы как-то рассосутся. Народ там устанет ходить с БЧБ и обидными плакатами, в России начнется своя катавасия и Кремлю станет не до белорусского транзита власти , какие-то глобальные катаклизмы отодвинут белорусский вопрос в тень внимания Запада и т.п.

Тогда, глядишь, и вовсе можно будет досидеть очередную пятилетку правления безо всяких плебисцитов. Мол, быстро только кошки родятся, а конституционный процесс — штука серьезная, тут пороть горячку не гоже. Пусть еще специально отобранная группа мудрецов помозгует над проектом.

Короче, пока вождь режима будет просто тянуть резину в надежде, что фортуна, которая много раз ему благоволила, улыбнется вновь.