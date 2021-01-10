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Не будить лихо. Лукашенко будет тянуть с референдумом по Конституции
Источник материала: Навiны
В интервью российской журналистке Александр Лукашенко
Некоторые ресурсы поспешили дать заголовки в том духе, что Лукашенко-де пообещал проект нового Основного закона к концу года. На самом деле в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде он сказал туманнее: «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов» («будущего» — потому что интервью записывалось на исходе 2020-го).
«И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — добавил Лукашенко. Он подчеркнул: «Только народ. В конституции записано, что изменения, о которых я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять».
Келейный вариант опасен, плебисцит — тоже
Итак, Лукашенко если даже и подумывал, то не решился протаскивать конституционные изменения через намеченное на 11–12 февраля
Вероятно, что к такому фокусу вождя режима действительно подталкивали иные советчики из окружения. Ведь, надо думать, и в высших эшелонах власти более-менее осознают, что у вождя, встречавшего прошлогодний день рождения
Но Лукашенко привык к имиджу народного президента, ему важно хотя бы формально получить одобрение электората на столь важный политический шаг, как перелицовка Основного закона. Тут и так легитимность
Лукашенко трижды проводил референдумы — в 1995, 1996 и 2004 годах, всякий раз утверждая важные для себя решения (госсимволика, интеграция с Россией, усиление президентских полномочий, возможность баллотироваться неограниченное количество раз). Да, оппозиционеры всякий раз заявляли о нечестной игре, давлении, фальсификациях, но народ, по большому счету, вел себя пассивно.
А вот после событий 2020 года затевать плебисцит означает дразнить очень большое лихо.
Тронь систему — поползет по швам
Показательно, что Лукашенко не захотел расшифровывать российской журналистке, какие новшества предполагается внести в конституцию. Мол, «до конца не сформированы основные предложения по изменению».
И дело, конечно, не в том, что халатно отнеслись к поручению судьи Конституционного суда или мало предложений собрано на организованных вертикалью «диалоговых площадках». Там этих предложений намолотили вагон и маленькую тележку, но, во-первых, это в основном словесная шелуха, а во-вторых, им в принципе грош цена, пока не сказал своего слова вождь.
Он же, судя по всему, пока сам не определился с сутью конституционных изменений. Что-то менять надо, хотя бы для блезира, тем более что Кремль поддавливает (в интервью «России-1» Лукашенко признался, что даже к
Поэтому
Ну, делегатов-то отобрали по принципу «всегда готовы». Так что дело за вождем, который
Возможно, что вопрос транзита власти Лукашенко задумает решить с помощью двухходовки. То есть пока Основной закон сильно переиначивать не станут, но пропишут в нем конституционный статус ВНС и его право впредь изменять конституцию.
А уж потом ВНС, этот сугубо карманный орган, в зависимости от развития внутриполитической ситуации сможет перекраивать систему власти как угодно (точнее: как угодно Лукашенко). В том числе — изменить порядок избрания президента (чтобы не всем народом, а узким кругом), ввести пост некоего белорусского аятоллы, елбасы или
Быстро только кошки родятся
Ну ладно, предположим, Лукашенко определится с изменениями конституции. А дальше? Прошлогодние протесты показали, что белорусское общество сильно
Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.
Будет
Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски
В общем, лучше повременить. Авось проблемы как-то рассосутся. Народ там устанет ходить с БЧБ и обидными плакатами, в России начнется своя катавасия и Кремлю станет не до белорусского
Тогда, глядишь, и вовсе можно будет досидеть очередную пятилетку правления безо всяких плебисцитов. Мол, быстро только кошки родятся, а конституционный процесс — штука серьезная, тут пороть горячку не гоже. Пусть еще специально отобранная группа мудрецов помозгует над проектом.
Короче, пока вождь режима будет просто тянуть резину в надежде, что фортуна, которая много раз ему благоволила, улыбнется вновь.
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Любая электоральная кампания ныне выглядит для главы политического режима почти нерешаемой задачей…
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