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Сын Дональда Трампа: «Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? Свобода слова мертва»
Источник материала: СТВ
Новости США. Американцы против Трампа: в нескольких городах прошли немногочисленные акции протеста с требованием отставки действующего президента. В Сан-Диего мирная демонстрация завершилась столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конфликт завязался между сторонниками и противниками Трампа, в числе которых были также представители группировки «Антифа». В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. После штурма Капитолия обстановка в Штатах накалена до предела. До конца президентского срока Трампа осталось всего 10 дней, а список тех, кто требует отстранить его от власти, продолжает расти.
Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка:
Из-за беспорядков на Капитолийском холме главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Слушания по импичменту могут начаться уже завтра, 11 января. К возможной процедуре Трамп начал готовиться и уже выбрал адвокатов для защиты. Против американского лидера ополчились даже соцсети. Его аккаунты заблокированы – в Twitter причем навсегда. Сын Трампа, комментируя эту ситуацию, заявил, что свобода слова в США умерла.
Дональд Трамп-младший:
Напомним, в результате штурма Капитолия 6 января погибли пять человек. Обвинения предъявлены более 50 участникам беспорядков. Задержания продолжаются.
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Сын Дональда Трампа: «Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? Свобода слова мертва»
Новости США. Американцы против Трампа: в нескольких городах прошли немногочисленные акции протеста с требованием отставки действующего президента. В Сан-Диего...
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