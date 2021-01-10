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Белорусский дуэт занял пятое место в супермиксте на этапе КМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Анна Сола и Никита Лобастов заняли пятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Сола и Лобастов использовали шесть дополнительных патронов и одну минуту и 13 секунд уступили победившим сегодня французам (Симон, Жаклен).
Серебряную медаль выиграли шведы (Х. Оберг, Самуэльссон). Третьими при трех штрафных кругах стали норвежцы (Экхофф, Й. Бё).
Следующий этап Кубка мира стартует в среду с мужского спринта. Он также пройдет в Оберхофе.
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Анна Сола и Никита Лобастов заняли пятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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