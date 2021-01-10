ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский дуэт занял пятое место в супермиксте на этапе КМ по биатлону

10.01.2021 17:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Анна Сола и Никита Лобастов заняли пятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.


Фото: Дарья Бурякина

Сола и Лобастов использовали шесть дополнительных патронов и одну минуту и 13 секунд уступили победившим сегодня французам (Симон, Жаклен).

Серебряную медаль выиграли шведы (Х. Оберг, Самуэльссон). Третьими при трех штрафных кругах стали норвежцы (Экхофф, Й. Бё).

Следующий этап Кубка мира стартует в среду с мужского спринта. Он также пройдет в Оберхофе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Сола и Никита Лобастов заняли пятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ад імпэрскасьці да сацмадэрну. Як будавалі і перабудоўвалі Будапэшт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by