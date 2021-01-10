Путь «вождя»: от первого Jeep Grand Cherokee до внедорожника следующего поколения

Источник материала: Tut.by

Имя Grand Cherokee — одно из самых известных в «джиповодстве»: история «вождя племени» американских индейцев началась почти 30 лет назад. За это время знаковая для компании Jeep модель успела сменить четыре поколения и разойтись по белу свету в количестве без малого 7 миллионов единиц. А в наступившем году эстафету от предков примет внедорожник пятой генерации!

Путь «вождя племени Чероки» начинался эффектно. 7 января 1992 года своим ходом на премьеру в Детройт приехал Grand Cherokee первого поколения (индекс ZJ) — и машина просто снесла стеклянные двери главного входа выставочного центра Cobo, где проходил Североамериканский международный автосалон (NAIAS). На первый Grand Cherokee сразу же обратили внимание.

Флагманская модель Jeep стала первым в мире внедорожником с боковой подушкой безопасности водителя, также оснащение автомобиля включало АБС и климат-контроль. Из прочих особенностей — полунесущая конструкция UniFrame (проще говоря, кузов с интегрированной рамой) и сразу три варианта полного привода на выбор, включая трансмиссию Quadra-Trac с автоматическим подключением привода передних колес в зависимости от дорожных условий.



Jeep Grand Cherokee ZJ

Базовый внедорожник предлагался с 4-литровой «шестеркой», в то время как топ-версия щеголяла 245-сильным V8 объемом 5,9 л. Также в линейке двигателей был 5,2-литровый V8, а на европейском рынке Grand Cherokee был доступен и с 2,5-литровым дизелем от итальянской VM Motori.



Jeep Grand Cherokee WJ

Внедорожник второго поколения (с индексом WJ) был представлен летом 1998 года и представлял, по сути, основательно модернизированный вариант предшественника. Он получил новый восьмицилиндровый 4,7-литровый мотор мощностью до 258 л. с. и сложную полноприводную трансмиссию Quadra-Drive с двухступенчатой раздаточной коробкой. Рядная «шестерка» стала мощнее (195 л. с.), а гамма дизелей Grand Cherokee для европейского рынка была пересмотрена — наряду с 3,1-литровым агрегатом VM Motori (140 л. с.) она включала также 163-сильный мотор объемом 2,7 л от Mercedes.



Jeep Grand Cherokee WK

Третье поколение Grand Cherokee (серия WK, 2005−2010 гг.) создавалось уже под началом концерна DaimlerChrysler. Для улучшения управляемости на асфальте передний неразрезной мост на пружинах у Grand Cherokee был заменен независимой подвеской. Гамму моторов венчал 5,7-литровый V8 Hemi мощностью 330 л. с., кроме него, автомобиль предлагался с бензиновыми V6 3.7 и V8 4.7, а в Европе и с трехлитровым мерседесовским турбодизелем (218 л. с.).



Jeep Grand Cherokee SRT8 образца 2006 года

Особняком стояла «заряженная» модификация SRT8, появившаяся в 2006 году — оснащенная 6,1-литровым атмосферным V8 Hemi (420 л. с. и 569 Нм крутящего момента) в паре с 5-ступенчатым «автоматом», она была в числе самых мощных и быстроходных внедорожников на рынке.



Jeep Grand Cherokee WK2

В 2010 году своей платформой с Jeep поделился Mercedes — так появился Grand Cherokee с индексом WK2, который и выпускается по сегодняшний день. У четвертого поколения модели независимой стала и задняя подвеска, также появилась пневмоподвеска и система выбора режимов движения по бездорожью Selec-Terrain.



Jeep Grand Cherokee серии WK2 в нынешнем виде

Уже в 2013 году внедорожник заметно преобразился как внешне, так и в салоне, а в 2016 году последовал еще один, но более скромный рестайлинг. Двигатели — атмосферные агрегаты V6 семейства Pentastar объемом 3 л (238 л. с.) и 3,6 л (286 л. с.), флагманская «восьмерка» Hemi 5.7 (352 л. с.) и 243-сильный турбодизель 3.0. Наконец, на смену устаревшим «автоматам» после модернизации Grand Cherokee в 2013 году пришла 8-ступенчатая коробка фирмы ZF. Компанию Grand Cherokee SRT8 в 2017 году составила еще более могучая версия Trackhawk, компрессорная «восьмерка» которой развивала 717 л. с.





Новый год компания Jeep встретила с новым Grand Cherokee, рассекретив на этой неделе пятое по счету поколение внедорожника (индекс WL). Причем пока представлена удлиненная версия модели с тремя рядами сидений, которая будет предлагаться на американском рынке.

Примечательно, что новый семиместный Grand Cherokee L составит компанию стандартному пятиместному варианту, то есть нынешней серии WK2 с элементами еще мерседесовской платформы (от кроссовера ML серии W164, если быть точным). Новый же внедорожник построен на специально доработанной для Jeep платформе Giorgio концерна Fiat Chrysler с широким использованием высокопрочных сортов стали и новой многорычажной подвеской. К слову, на этой «тележке» базируется кроссовер Alfa Romeo Stelvio.





Оформлением передка с зауженными фарами и вертикальной решеткой радиатора Grand Cherokee L длиной 5,2 м (при колесной базе 3,09 м) напоминает флагманский Grand Wagoneer , который показали минувшей осенью и пока в статусе концепта. Для заказа будет доступна как семи-, так и шестиместная модификация новинки — то есть с раздельными креслами второго ряда.





Объем багажника у нового внедорожника равен 484 л (по американскому стандарту SAE), сложив сиденья третьего ряда его можно увеличить до 1328 л. Максимум — 2396 л (то есть со сложенными сиденьями второго и третьего рядов).





В «базе» у нового Grand Cherokee L имеется виртуальная «приборка» с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, кожаный руль, аудиосистема с 6 динамиками и 18-дюймовые колесные диски. Базовая мультимедиа-система с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto — с 8,4-дюймовым сенсорным экраном, у версий побогаче дисплей на 10,1 дюйма. Непосредственно под экраном располагаются блок управления климат-контролем, рукоятка регулировки громкости и разъемы для подключения внешних устройств к медиасистеме.





Самая роскошная комплектация Grand Cherokee L предусматривает отделку дорогой кожей и натуральным деревом с открытыми порами, сиденья второго ряда с вентиляцией, аудиосистему McIntosh с 19 динамиками и, разумеется, полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, удержание машины в полосе, мониторинг усталости водителя, систему кругового обзора и камеру ночного видения.





Начальные версии Grand Cherokee L — с приводом на заднюю ось, а за доплату будут предложены три варианта систем полного привода, которые перешли на новинку с машины предыдущего поколения. Самая простая — Quadra-Trac 1 без понижающей передачи, Quadra-Trac 2 с двухступенчатой раздаточной коробкой и, наконец, полноценная внедорожная трансмиссия Quadra-Drive II с электронной блокировкой дифференциала в заднем мосту.





Поднимать и опускать кузов над дорогой позволит адаптивная пневмоподвеска Quadra-Lift, также доступная в качестве опции. Стандартный дорожный просвет — 21,2 см, в парковочном режиме он уменьшается на 4,6 см, а на бездорожье подвеска позволяет увеличить клиренс до 27,6 см. Заявленная глубина форсируемого брода — без малого 61 см. Пневмоподвеска и полноприводная трансмиссия работают в связке с системой Selec-Terrain с пятью предустановленными программами («Авто», «Спорт», «Камни», «Снег» и «Грязь/Песок»).





На американский рынок новый Grand Cherokee L выйдет во втором квартале текущего года с проверенными атмосферными моторами. Это 3,6-литровый V6, развивающий 290 л. с. и 348 Нм крутящего момента, и V8 объемом 5,7 л с 357 л. с. и 528 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Со временем гамму пополнят «заряженная» модификация и, как ожидается, версия с подзаряжаемым гибридным приводом.





Собственно, к 2022 году в ряду нового Grand Cherokee появится стандартный пятиместный вариант, который будет продаваться и в Европе и окончательно сменит на конвейере нынешний внедорожник поколения WK2.