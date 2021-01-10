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Лукашенко заявил, что российским кредитом равными долями оплачены газ и борьба с коронавирусом

10.01.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кредит в размере 500 млн долларов, который был получен от России, поделен равными долями на оплату газа и меры борьбы с COVID-19, сообщил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

Лукашенко заявил, что российским кредитом равными долями оплачены газ и борьба с коронавирусом

Во время разговора Лукашенко заявил о важности многовекторной политики для Беларуси и в качестве примера привел торговлю со 120 странами, получение кредитов и инвестиции от различных партнеров.

«Мы попали под санкции раньше — были серьезные санкции — кто нам протянул руку кроме России? Китай. 7 млрд инвестиций предложили сразу под проекты, и мы многие реализовали», — отметил Лукашенко.

Он также вспомнил Евросоюз, который предложил кредиты на строительство дорог. «Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит», — считает Лукашенко.

В ответ на напоминание о получении кредита от России в размере 500 млн долларов он уточнил: «Кредитов отсроченных».

«250 млн пошло на погашение задолженности, как вы это называете, по газу, а 250 млн — на лечение ковида», — пояснил Лукашенко.

Ранее он заявлял, что сумма погашения задолженности перед российским «Газпромом» составила $200 млн.

Из высказываний Лукашенко непонятно, о каких 500 млн долларов идет речь: кредите Евразийского банка развития, который поступил в октябре 2020 года, или части российского государственного кредита, выделенной в конце декабря.

15 декабря в Могилеве на встрече с работниками областной клинической больницы Лукашенко высказался на тему распоряжения деньгами ЕАБР: «Я думал, эти 500 млн в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 млн оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 млн отдал врачам на COVID».

 
Теги: Могилев
 
 
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Кредит в размере 500 млн долларов, который был получен от России, поделен равными долями на оплату газа и меры борьбы с COVID-19, сообщил Александр Лукашенко в интервью...
 
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