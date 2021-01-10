«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко:

Бери блин. Руками бери блин.

Наиля Аскер-заде:

Беру. И с чем вы предпочитаете блины?

Александр Лукашенко:

Я буду есть с салом, а ты, как мусульманка, можешь с грибами, можешь… Масло сливочное ешь?

Наиля Аскер-заде:

Ем.

Александр Лукашенко:

Нарезай, сколько тебе надо. Я, допустим, столько беру. Это очень хорошее масло.





Наиля Аскер-заде:

Белорусское?

Александр Лукашенко:

Да. Мы его поставляем в Россию.

Наиля Аскер-заде:

А какое ваше любимое блюдо?

Александр Лукашенко:

Когда-то я говорил, что молочный суп, но сейчас я молочный суп не ем, меня уже научили есть всякую гадость.

Наиля Аскер-заде:

Диетическую гадость?





Александр Лукашенко:

Да. В основном овощной суп какой-то.

Наиля Аскер-заде:

То есть вы на диете, или как?

Александр Лукашенко:

Какая у Президента может быть диета? Вот тебя я угощаю блинами, я бы сегодня блины вечером не ел.

Наиля Аскер-заде:

Давайте есть… траву?

Александр Лукашенко:

Это не дай бог. У меня был случай. Мать моя с деревни приехала, сидим, обедаем, ей принесли, мне. Смотрю, она вилкой ковыряется, ковыряется. Я говорю: «Мам, почему ты не ешь?» Она по-белорусски: «А, дзетачка мае, а чым же цябе тут кормяць? Да ў нас же свіней так кармілі». Траву эту. Это самая здоровая пища.