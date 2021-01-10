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«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?

10.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Александр Лукашенко:  
Бери блин. Руками бери блин.  

Наиля Аскер-заде:  
Беру. И с чем вы предпочитаете блины?  

Александр Лукашенко:  
Я буду есть с салом, а ты, как мусульманка, можешь с грибами, можешь… Масло сливочное ешь?  

Наиля Аскер-заде:  
Ем.  

Александр Лукашенко:
Нарезай, сколько тебе надо. Я, допустим, столько беру. Это очень хорошее масло.  

«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?

Наиля Аскер-заде:  
Белорусское?  

Александр Лукашенко:  
Да. Мы его поставляем в Россию.  

Наиля Аскер-заде:  
А какое ваше любимое блюдо?  

Александр Лукашенко:
Когда-то я говорил, что молочный суп, но сейчас я молочный суп не ем, меня уже научили есть всякую гадость.

Наиля Аскер-заде:  
Диетическую гадость?  

«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?

Александр Лукашенко:  
Да. В основном овощной суп какой-то.  

Наиля Аскер-заде:  
То есть вы на диете, или как?  

Александр Лукашенко:  
Какая у Президента может быть диета? Вот тебя я угощаю блинами, я бы сегодня блины вечером не ел.

Наиля Аскер-заде:  
Давайте есть… траву?  

Александр Лукашенко:
Это не дай бог. У меня был случай. Мать моя с деревни приехала, сидим, обедаем, ей принесли, мне. Смотрю, она вилкой ковыряется, ковыряется. Я говорю: «Мам, почему ты не ешь?» Она по-белорусски: «А, дзетачка мае, а чым же цябе тут кормяць? Да ў нас же свіней так кармілі». Траву эту. Это самая здоровая пища.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».   ...
 
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