Александр Лукашенко: я хорошо вожу, но у меня были аварии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Александр Лукашенко:

В дом, куда мы едем, тут моя мама жила последние годы.

Наиля Аскер-заде:

За рулем держитесь уверенно.





Александр Лукашенко:

Я могу даже не обращать внимания на дорогу, я хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, вожу. Но кувыркался не один раз.

Наиля Аскер-заде:

Да?

Александр Лукашенко:

Да, у меня аварии были. Но нормально я тебя привез?

Наиля Аскер-заде:

Отлично. Спасибо большое.