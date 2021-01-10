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Александр Лукашенко: я хорошо вожу, но у меня были аварии

10.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Александр Лукашенко:  
В дом, куда мы едем, тут моя мама жила последние годы.  

Наиля Аскер-заде:  
За рулем держитесь уверенно.  

Александр Лукашенко: я хорошо вожу, но у меня были аварии

Александр Лукашенко:  
Я могу даже не обращать внимания на дорогу, я хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, вожу. Но кувыркался не один раз.

Наиля Аскер-заде:  
Да?  

Александр Лукашенко:   
Да, у меня аварии были. Но нормально я тебя привез?    

Наиля Аскер-заде:  
Отлично. Спасибо большое.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».   ...
 
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