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Александр Лукашенко: я хорошо вожу, но у меня были аварии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». ...
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