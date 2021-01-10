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Светлана Тихановская проанонсировала народный референдум по новой Конституции
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о праекте новой Конституции.
Она считает эту инициативу очередной попыткой "продать белорусам стабильность с петлёй на шее"и отмечает, что новый проект основного закона страны должен написать сам народ.
Штаб Светланы Тихановской в ближашее время озвучит прредложения по проекту Конституции, которые будут открыты для обсуждения. Планируется, что новые выборы президента и рефереэндум по новой Конституции должны пройти к канцу 2021 года и без участия Александра Лукашенко, передает
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Светлана Тихановская прокомментировала заявление Александра Лукашенко о праекте новой Конституции.
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