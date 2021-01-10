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Минский микрорайон Восток вышел на вечернюю акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Минский микрорайон Восток вышел на вечернюю акцию протеста
Минчане прошлись по району с большим бело-красно-белым флагом.
Минский микрорайон Восток вышел на вечернюю акцию протеста.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане прошлись по району с большим бело-красно-белым флагом.
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