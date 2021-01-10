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Вакцинация в Польше: 200 тысяч человек с прививками, вторая вакцина на подходе
Источник материала: Хартия'97
Вакцинация в Польше: 200 тысяч человек с прививками, вторая вакцина на подходе
На следующей неделе в этой европейской стране начнут прививать вакциной Moderna.
Польша, которая сейчас проводит вакцинацию препаратом Pfizer/Biontech, на следующей неделе ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna.
Об этом объявил Михал Кучмеровски, президент Агентства материальных резервов, которое занимается распределением вакцин по стране, сообщает
По его словам, в понедельник ожидается еще одна поставка вакцины Pfizer/Biontech, 360 000 доз. Во вторник должна поступить первая порция вакцины Moderna - 29 000 доз.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало в среду свое положительное заключение о разрешении применять вакцину компании Moderna в ЕС.
После доставки первой партии препаратов Moderna во вторник Польша через две недели ожидает еще приблизительно 40 000 доз. Кроме того, Moderna планирует доставить примерно 400 000 доз в феврале и 360 000 доз в марте.
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На следующей неделе в этой европейской стране начнут прививать вакциной Moderna.
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