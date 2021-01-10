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Вакцинация в Польше: 200 тысяч человек с прививками, вторая вакцина на подходе

10.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вакцинация в Польше: 200 тысяч человек с прививками, вторая вакцина на подходе

  • 10.01.2021, 18:13
Вакцинация в Польше: 200 тысяч человек с прививками, вторая вакцина на подходе

На следующей неделе в этой европейской стране начнут прививать вакциной Moderna.

Польша, которая сейчас проводит вакцинацию препаратом Pfizer/Biontech, на следующей неделе ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna.

Об этом объявил Михал Кучмеровски, президент Агентства материальных резервов, которое занимается распределением вакцин по стране, сообщает RMF 24.

По его словам, в понедельник ожидается еще одна поставка вакцины Pfizer/Biontech, 360 000 доз. Во вторник должна поступить первая порция вакцины Moderna - 29 000 доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало в среду свое положительное заключение о разрешении применять вакцину компании Moderna в ЕС.

После доставки первой партии препаратов Moderna во вторник Польша через две недели ожидает еще приблизительно 40 000 доз. Кроме того, Moderna планирует доставить примерно 400 000 доз в феврале и 360 000 доз в марте.

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На следующей неделе в этой европейской стране начнут прививать вакциной Moderna.
 
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