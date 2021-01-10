Источник материала: Хартия'97

Генерал КГБ СССР: Белорусы устали от Лукашенко 1 10.01.2021, 18:06

3,113

Фото: tut.by

Протестующие выступают с одним требованием: «Уходи!».

Генерал КГБ Николай Леонов, бывший начальник аналитической службы внешней разведки КГБ СССР, в интервью АиФ высказал свое мнение о причинах белорусского кризиса. Даже советский генерал в произошедешем винит Александра Лукашенко.

- Я долго размышлял, в чем причина кризиса в Беларуси, которая мне очень близка: там живет половина моей родни. Ведь она во многом была образцовой для нас. Там сохранился промышленный потенциал, а продукция сельского хозяйства отличались качеством более высоким, чем российская. Страну связывают хорошие дороги, а города и улицы выглядят куда более ухоженными, чем российские. И вдруг все это посыпалось. Почему? Для меня главной причиной стала усталость общества от Лукашенко. Посмотрите, какие требования выдвигают протестующие — не экономические, не социальные, не пересмотр строя и системы, а всего лишь одно требование: «Уходи!». И это скандирует не «народец», не «пьяницы» и «бомжи», как заявляет белорусская власть, а огромные массы трудового люда. Вместе с ухудшением экономической ситуации в стране это и стало катализатором общественного недовольства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .