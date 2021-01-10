ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЦИК Кыргызстана сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента

10.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

ЦИК Кыргызстана сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента

1
  • 10.01.2021, 17:57
  • 1,788
ЦИК Кыргызстана сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента

По предварительным данным, он набирает более 80% голосов.

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, основанные на информации с электронных урн для голосования, передает РБК.

По итогам обработки более чем 71% бюллетеней Жапаров набирает 80,65% голосов. Вторым идет Адахан Мадумаров с 6,58%, на третьем месте Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,13%. Остальные 14 кандидатов набрали от 0,08% до 1,51% голосов.

Окончательные итоги выборов подведут только после ручного пересчета всех бюллетеней.

Вместе с президентскими выборами в Кыргызстане проходил референдум о форме правления в стране. Граждане могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, он набирает более 80% голосов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны для детей». Лукашенко готов помогать Беларуси и после своего ухода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by