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«Остановим логистику — остановится экономика, вся страна»

10.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Остановим логистику — остановится экономика, вся страна»

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  • 10.01.2021, 17:43
  • 4,377
«Остановим логистику — остановится экономика, вся страна»
Фото: «Наша Ніва»

Информационную повестку мы уже захватили.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился мнением о методах протестов и забастовок:

- С начала нашей революции из каждого утюга звучало множество мнений о том, что надо было делать. Начиная от того, что как 100 лет назад надо было захватывать почту, телеграф и административные здания и заканчивая забастовкой рабочих. Допустим, а дальше что? Ну захватили, забаррикадировались там, и что? А ничего. Как ни крути. Захватить объект — не означает захватить власть.

21-й век, не 20-й — это эпоха информации и логистики.

Следовательно, нужно захватывать информационное поле и парализовать всю логистику.

Информационную повестку мы уже захватили и продолжаем расширять наступление.

А теперь пришло время за логистикой, а точнее — ее перекрытия.

Заводы и так убыточны, и работают условно на склад, не беру в расчет «калийку» и Гродно.

А теперь давайте представим, если забастуют перевозчики!

Вот тут станет все, начиная от магазинов — и заканчивая остальным, а там и транспорт подключится.

Остановим логистику — остановится экономика, вся страна и выйдут все.

Неделю простоим и все посыпется.

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Теги: Гродно
 
 
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Информационную повестку мы уже захватили.
 
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