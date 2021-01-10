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«Остановим логистику — остановится экономика, вся страна»
Источник материала: Хартия'97
«Остановим логистику — остановится экономика, вся страна»
Информационную повестку мы уже захватили.
Читатель Telegram-канала
- С начала нашей революции из каждого утюга звучало множество мнений о том, что надо было делать. Начиная от того, что как 100 лет назад надо было захватывать почту, телеграф и административные здания и заканчивая забастовкой рабочих. Допустим, а дальше что? Ну захватили, забаррикадировались там, и что? А ничего. Как ни крути. Захватить объект — не означает захватить власть.
21-й век, не 20-й — это эпоха информации и логистики.
Следовательно, нужно захватывать информационное поле и парализовать всю логистику.
Информационную повестку мы уже захватили и продолжаем расширять наступление.
А теперь пришло время за логистикой, а точнее — ее перекрытия.
Заводы и так убыточны, и работают условно на склад, не беру в расчет «калийку» и Гродно.
А теперь давайте представим, если забастуют перевозчики!
Вот тут станет все, начиная от магазинов — и заканчивая остальным, а там и транспорт подключится.
Остановим логистику — остановится экономика, вся страна и выйдут все.
Неделю простоим и все посыпется.
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Информационную повестку мы уже захватили.
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