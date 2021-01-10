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«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?

10.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
Политику дома обсуждаете?  

Николай Лукашенко:  
Да. А что еще обсуждать дома?  

Наиля Аскер-заде:  
И как, не на повышенных тонах?  

«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?

Николай Лукашенко:  
На разных.  

Александр Лукашенко:  
По-разному бывает.  

Наиля Аскер-заде:  
Вы же говорили, что ваш сын – главный оппозиционер в семье.  

Александр Лукашенко:  
О, это у него своя точка зрения.  

Наиля Аскер-заде:  
Бывает такое, что Николай говорит: «Папа ты не прав»?  

Николай Лукашенко:  
Да.  

Александр Лукашенко:  
Каждый день.  

Николай Лукашенко:  
Это не делает меня оппозиционером.  

Наиля Аскер-заде:  
И как вы реагируете на это?  

«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?

Александр Лукашенко:
По-разному. Иногда: «Иди и не лезь». А правой стороной мозга я понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас.  

Наиля Аскер-заде:  
Заниматься политикой нет желания?    

Николай Лукашенко:  
Нет, профессионально – нет.  

Александр Лукашенко:  
Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших.  

Наиля Аскер-заде:  
Может быть потом, лет через десять.  

Николай Лукашенко:  
Нет, я думаю, отдохнуть от этого уже невозможно.  

Люди в материале: Николай Лукашенко, Александр Лукашенко, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».   Наиля...
 
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