«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

Политику дома обсуждаете?

Николай Лукашенко:

Да. А что еще обсуждать дома?

Наиля Аскер-заде:

И как, не на повышенных тонах?





Николай Лукашенко:

На разных.

Александр Лукашенко:

По-разному бывает.

Наиля Аскер-заде:

Вы же говорили, что ваш сын – главный оппозиционер в семье.

Александр Лукашенко:

О, это у него своя точка зрения.

Наиля Аскер-заде:

Бывает такое, что Николай говорит: «Папа ты не прав»?

Николай Лукашенко:

Да.

Александр Лукашенко:

Каждый день.

Николай Лукашенко:

Это не делает меня оппозиционером.

Наиля Аскер-заде:

И как вы реагируете на это?





Александр Лукашенко:

По-разному. Иногда: «Иди и не лезь». А правой стороной мозга я понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас.

Наиля Аскер-заде:

Заниматься политикой нет желания?

Николай Лукашенко:

Нет, профессионально – нет.

Александр Лукашенко:

Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших.

Наиля Аскер-заде:

Может быть потом, лет через десять.

Николай Лукашенко:

Нет, я думаю, отдохнуть от этого уже невозможно.