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«Это не делает меня оппозиционером». Как Александр Лукашенко с младшим сыном обсуждают политику?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Николай Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Николай Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Николай Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Николай Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Николай Лукашенко:
Александр Лукашенко:
Наиля Аскер-заде:
Николай Лукашенко:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля...
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