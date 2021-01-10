Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Источник материала: Onliner

В прошлом сезоне продавцы товаров для зимних развлечений ломали голову, как быть со складами нераспроданных саней, ледянок и тюбингов. Зимы не было. В январе 2021 года погода радует по полной, и, судя по прогнозам, снег продержится еще долго. Последний день больших выходных наш фотограф провел на горках. Не катался, но фотографировал царящее там веселье. Об этом говорят его фотокарточки.