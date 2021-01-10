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Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

10.01.2021 18:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом сезоне продавцы товаров для зимних развлечений ломали голову, как быть со складами нераспроданных саней, ледянок и тюбингов. Зимы не было. В январе 2021 года погода радует по полной, и, судя по прогнозам, снег продержится еще долго. Последний день больших выходных наш фотограф провел на горках. Не катался, но фотографировал царящее там веселье. Об этом говорят его фотокарточки.

В этой подборке — снежные горки на улице Янковского в Сухарево, возле пожарной части в Каменной Горке и у парка Чингиза Айтматова в Серебрянке. Локации разные, эмоции и средства катания схожи.

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

Минчане рванули на горки, а потом вниз, потому как скользко и весело

 
 
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В прошлом сезоне продавцы товаров для зимних развлечений ломали голову, как быть со складами нераспроданных саней, ледянок и тюбингов. Зимы не было. В январе 2021...
 
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