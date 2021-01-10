|
Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
10.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера.
Трое молодых ученых: Олег Панченко, Максим Максимов, Екатерина Пчицкая — все из одного вуза, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Их исследования уникальны, а результаты найдут применения в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)