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Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?

10.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?

Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера. 

Олег Урусов
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Трое молодых ученых: Олег Панченко, Максим Максимов, Екатерина Пчицкая — все из одного вуза, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Их исследования уникальны, а результаты найдут применения в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра?

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Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят?
 
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