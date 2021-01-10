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Как ухаживать за кожей лица в мороз? Советы косметолога
Источник материала: СТВ
Зима уже довольно настойчиво и все чаще заявляет о себе морозами и метелями. В такую погоду особенно уязвимо наше лицо. Избежать проблем с кожей поможет правильное использование косметических средств, рассказали в программе
Екатерина Карпилович, косметолог:
Лучше всего, если эти крема будут содержать натуральные масла, такие как масло карите, миндальное масло, масло косточек винограда, масло косточек персика или абрикоса. Если вам нужно выходить из дома и нет времени ждать, пока средство впитается, тогда промокните его сухой салфеткой.
Воздух в помещениях сухой, поэтому дополнительные компоненты, как сыворотки с гиалуроновой кислотой, тоже будут идти в ход. Также нужно использовать дополнительные средства, маски используют через день. Это увлажняющие и питательные маски.
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Зима уже довольно настойчиво и все чаще заявляет о себе морозами и метелями. В такую погоду особенно уязвимо наше лицо. Избежать проблем с кожей поможет правильное...
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