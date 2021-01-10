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Как ухаживать за кожей лица в мороз? Советы косметолога

10.01.2021 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Зима уже довольно настойчиво и все чаще заявляет о себе морозами и метелями. В такую погоду особенно уязвимо наше лицо. Избежать проблем с кожей поможет правильное использование косметических средств, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как ухаживать за кожей лица в мороз? Советы косметолога

Екатерина Карпилович, косметолог:
Вы должны придерживаться всех основных правил ухода за кожей: это очищение, тонизирование и увлажнение. Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить: мы изменим уход в утренние часы, будем использовать крема с более жирными основами, более плотными текстурами.

Лучше всего, если эти крема будут содержать натуральные масла, такие как масло карите, миндальное масло, масло косточек винограда, масло косточек персика или абрикоса. Если вам нужно выходить из дома и нет времени ждать, пока средство впитается, тогда промокните его сухой салфеткой.

Как ухаживать за кожей лица в мороз? Советы косметолога

Воздух в помещениях сухой, поэтому дополнительные компоненты, как сыворотки с гиалуроновой кислотой, тоже будут идти в ход. Также нужно использовать дополнительные средства, маски используют через день. Это увлажняющие и питательные маски.

Люди в материале: Екатерина Карпилович

 
 
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Зима уже довольно настойчиво и все чаще заявляет о себе морозами и метелями. В такую погоду особенно уязвимо наше лицо. Избежать проблем с кожей поможет правильное...
 
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