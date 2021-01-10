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Акции солидарности с Беларусью прошли в Украине, Польше и Швеции
Источник материала: Хартия'97
Акции солидарности с Беларусью прошли в Украине, Польше и Швеции
Фотофакт.
Белорусские диаспоры Киева, Осло, Белостока, Львова, Гданьска и Варшавы вышли сегодня на локальные акции, чтобы выразить солидарность с земляками, передает телеграм-канал
«Мы солидарны с соотечественниками в их борьбе за свободу и демократию! Жыве Беларусь!» - сообщают участники акции.
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