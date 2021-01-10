Источник материала: Хартия'97

Назван главный фильм 2020 года 10.01.2021, 19:21

Главным фильмом признана картина китайского режиссера.

Главным фильмом 2020 года стала картина китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает Los Angeles Times.

Кроме того, режиссер и сценарист картины Хлоя Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли в драме Фрэнсис Макдорманд — в номинации «Лучшая актриса». Также кинокритики отметили работу оператора фильма.

В основу сценария легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Героиня фильма, бездомная 60-летняя вдова, путешествует по Западу в фургоне в поисках работы.

Лучшим документальным фильмом критики назвали «Время» Гарретта Брэдли, а лучшим иностранным — румынский фильм «Коллектив».

Ранее, в сентября 2020 года, драма Хлои Чжао «Земля кочевников» стала обладателем «Золотого льва» 77-го Венецианского кинофестиваля. Мировая премьера фильма намечена на февраль.

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