Источник материала: Хартия'97

Беларусь – главный источник санкционки, уничтоженной в России 2 10.01.2021, 18:59

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Иллюстрационное фото

Наша страна лидирует по количеству контрабанды санкционной продукции.

Большая часть (89% из 2,46 тыс. тонн) изъятой Россельхознадзором и уничтоженной в 2020 году растительной продукции следовало из Беларуси.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Всего за пять лет (с августа 2015 года) Россия уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

В утиль было отправлено 34,94 тысяч тонн продукции растениеводства и 1,23 тысячи тонн — животноводства.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента России от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.

Сначала запрет был введен на один год, затем ежегодно продлевался.

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