Что известно о крушении рейса SJY 182 авиакомпании Sriwijaya – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Появилось видео поисковой операции в районе предполагаемого места крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. После пропажи самолета начались поисково-спасательные операции в районе между островами Лаку и Ланканг, расположенных к северу от побережья Джакарты.

Водолазам удалось достать с глубины около 16-25 метров обломки самолета, человеческие останки и черные ящики. Мешки с найденными частями самолета и останками погибших людей доставили в порт Танджунг-Приок. Причины крушения пока не называются.

Рейс Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air пропал вскоре после вылета из Джакарты в субботу. Самолет летел из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что лайнер начал терять высоту вскоре после вылета, снизившись на 3000 метров менее чем за минуту под проливным дождем. По сообщениям, на борту находились 62 человека, в том числе 56 пассажиров и шесть членов экипажа.