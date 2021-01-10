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«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

10.01.2021 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».  

Наиля Аскер-заде:  
То, что Запад не признает итоги выборов, вам мешает?  

Александр Лукашенко:  
Абсолютно нет. Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это наше внутреннее дело. Ну а на Западе вкусы разные есть – кто-то признает, кто-то не признает. Ну, это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, абсолютно нет.  

«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

Наиля Аскер-заде:  
Вы общались со Светланой Тихановской?

Александр Лукашенко:  
По телевизору видел.  

Наиля Аскер-заде:
А кто она? Ваше определение. Явно же, что она не домохозяйка, как вы ее называете.

Александр Лукашенко:  
Я никогда в жизни ее не называл домохозяйкой. И когда вы сказали, что в Telegram-каналах может любая домохозяйка высказаться, это правда. Я сразу сказал, что это намек на то, что у нас там Светлана домохозяйка. Я категорически против этих рассуждений и вообще не знаю, хозяйка она, домохозяйка или кто.  

«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?

Наиля Аскер-заде:   
Чей она голос? Ведь, находясь за пределами страны, она не может представлять голос белорусского народа. Тогда чей?

Александр Лукашенко:   
Это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши – не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть – и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки.

И мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше 100 человек в нем работают, под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды. Поэтому замысел там их. Ну, они уже озвучивают.  

Не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в Telegram-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Наиля Аскер-заде

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».   Наиля...
 
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