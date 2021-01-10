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Минская «Юность» закрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» закрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Минская «Юность» закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

Столичная команда дома принимала солигорский «Шахтёр». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. Дубль оформил форвард «Юности» Иван Дроздов. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты столичной команды. Победу минчанам принёс Валентин Демченко. Отметим, что ранее «Юность» покинул главный тренер Александр Макрицкий. Пока командой руководит Дмитрий Карпиков. В турнирной таблице «Юность» с игрой в запасе опережает «Шахтёр» на три очка. У столичного клуба – 79 баллов. А хоккеисты «Динамо-Молодечно» на выезде были сильнее гродненского «Немана» – 2:0, жлобинский «Металлург» в результативном матче одолел «Гомель» – 6:5.

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Теги: Гомель
 
 
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Минская «Юность» закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Столичная команда дома принимала солигорский...
 
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