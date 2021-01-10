Экипаж белоруса Алексея Вишевского из «МАЗ-СПОРТавто» пришел к финишу четвертым

Источник материала: ОНТ

Команда «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Алексеем Вишневским заняла 4-е место на 7-м этапе «Дакара-2021», который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусы преодолели 737 километра за 4 часа 56 минут 21 секунд. Это на 10 минут и 28 секунд больше, чем у победителя. Им стал россиянин Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-Мастер». Его итоговое время – 4 часа 45 минут 52 секунды.

Второе место у Айрата Мардеева и третье – у Антона Шибалова.В общем зачете пока лидирует Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-Мастер».

При этом выступление лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича на «Дакаре-2021» закончилось досрочно из-за серьезной поломки. Да, экипаж белоруса смог починить автомобиль и доехать до финиша, но были потеряны все шансы на победу..

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