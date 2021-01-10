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Завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу

В Могилёве завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу. Впервые в истории трофей завоевал гомельский ВРЗ.

В финале команда Анатолия Яновского встречалась с клубом «Столица». Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне ВРЗ – 4:3. Победу своей команде принёс Максим Воронин. Лучшим игроком матча в составе победителей был признан Дмитрий Лось, отличившийся в основное время и реализовавший пенальти. Также он признан лучшим защитником турнира.

Уже через неделю ВРЗ и «Столица» встретятся вновь. 16-го января в Гомеле команды сыграют в чемпионате страны.

 

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Теги: Гомель
 
 
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В Могилёве завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу. Впервые в истории трофей завоевал гомельский ВРЗ. В финале команда Анатолия Яновского встречалась с...
 
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