Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби. Белоруска одержала уже третью победу.

В 1/8-ой финала Соболенко одолела Онс Жабер из Туниса в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут. Завтра в четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Ранее белоруска обыграла словенку Полону Херцог и австралийку Айлу Томлянович. Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.

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