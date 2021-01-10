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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби. Белоруска одержала уже третью победу.
В 1/8-ой финала Соболенко одолела Онс Жабер из Туниса в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут. Завтра в четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Ранее белоруска обыграла словенку Полону Херцог и австралийку Айлу Томлянович. Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби. Белоруска одержала уже третью победу. В 1/8-ой финала Соболенко одолела Онс Жабер из Туниса в...
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