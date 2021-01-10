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Российские биатлонисты одержали первую победу в сезоне
Источник материала: ОНТ
Российские биатлонисты одержали первую победу в сезоне. Они стали лучшими в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Достойно выступили и белорусы. Наша команда, в состав которой вошли Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский, остановились в шаге от пьедестала. К сожалению, на первом этапе Динара Алимбекова отправилась на штрафной круг, что значительно повлияло на результат. Вторыми к финишу пришли норвежцы, бронза – у Франции. В 16.40 начнется одиночная смешанная эстафета. Нашу команду в гонке представят Анна Сола и Никита Лобастов.
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Российские биатлонисты одержали первую победу в сезоне. Они стали лучшими в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Достойно выступили и...
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