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Каким быть Кыргызстану, кто им будет руководить и с какими полномочиями

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каким быть Кыргызстану, кто им будет руководить и с какими полномочиями

В Кыргызстане сегодня проводился референдум по форме правления и досрочные выборы президента.

В бюллетене на референдуме 3 варианта ответов – «президентская форма правления», «парламентская форма правления» и «против всех». Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должно не менее 30 процентов.

Президента страны Кыргызстан выбирал из 17 кандидатов. Необходимость досрочных выборов была продиктована отставкой прежнего главы государства. Выборы президента будут считаться состоявшимися при любой явке избирателей.

Также сегодня проходили выборы в Казахстане. Там избирали нижнюю палату парламента (Мажалис) и местные советы.

Выборы в обеих странах завершились в 17 часов по минскому времени.

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В Кыргызстане сегодня проводился референдум по форме правления и досрочные выборы президента. В бюллетене на референдуме 3 варианта ответов – «президентская...
 
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