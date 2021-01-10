Демократы в Конгрессе готовятся представить положения для отставки Дональда Трампа

Источник материала: ОНТ

Опубликован проект статьи об импичменте президента США. Действующий президент обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия США, а также насилию против правительства Соединенных Штатов.

Напомним, беспорядки произошли в Вашингтоне – сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. В итоге погибли пять человек, по меньшей мере, полтора десятка пострадали, разгромлено здание. Копия проекта статей об импичменте уже распространена среди членов Конгресса. Пока неизвестно, смогут ли законодатели отстранить Трампа от должности, поскольку любой импичмент приведет к судебному разбирательству в Сенате, где его сторонники-республиканцы по-прежнему находятся у власти, и две трети из 100 членов должны проголосовать, чтобы осудить его смещение.

Хаким Джеффрис, член Конгресса и председатель Дома демократических наук (Нью-Йорк): «Восстание, которое было жестоко организовано вражескими мятежниками, было попыткой остановить конституционный процесс и свергнуть правительство. Это был акт мятежа, спровоцированный и поощряемый Дональдом Трампом».

Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка: «Дональд Трамп должен уйти сейчас. Любой, кто такой изменник, любой, кто потерял контроль над своим умом. Тот, кто способен начать восстание против Соединенных Штатов, не должен касаться ядерной кнопки».

Если конгрессмены действительно приступят к рассмотрению проекта, это может стать вторым случаем, когда против Трампа предпринимают такие действия. В декабре 2019 года палата представителей объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властными полномочиями и препятствовании работе конгресса, однако сенат в феврале не поддержал обвинения конгресса.

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