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Демократы в Конгрессе готовятся представить положения для отставки Дональда Трампа
Источник материала: ОНТ
Опубликован проект статьи об импичменте президента США. Действующий президент обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия США, а также насилию против правительства Соединенных Штатов.
Напомним, беспорядки произошли в Вашингтоне – сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. В итоге погибли пять человек, по меньшей мере, полтора десятка пострадали, разгромлено здание. Копия проекта статей об импичменте уже распространена среди членов Конгресса. Пока неизвестно, смогут ли законодатели отстранить Трампа от должности, поскольку любой импичмент приведет к судебному разбирательству в Сенате, где его сторонники-республиканцы по-прежнему находятся у власти, и две трети из 100 членов должны проголосовать, чтобы осудить его смещение.
Если конгрессмены действительно приступят к рассмотрению проекта, это может стать вторым случаем, когда против Трампа предпринимают такие действия. В декабре 2019 года палата представителей объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властными полномочиями и препятствовании работе конгресса, однако сенат в феврале не поддержал обвинения конгресса.
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Опубликован проект статьи об импичменте президента США. Действующий президент обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия США, а также...
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