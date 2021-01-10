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Лукашенко: Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно

10.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно

Александр Лукашенко ответил на вопрос, не устал ли он быть руководителем страны. Об этом Президент Беларуси рассказал российской журналистке Наиле Аскер-заде для авторской программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Александр Лукашенко поделился откровением, что не любит командировки, особенно с дальними перелетами. По его словам, это очень утомительно. Но с другой стороны это большой опыт для сына Николая, так как он увидел во всех проявлениях эту работу.

Также Глава государства рассказал, что у него нет четкого графика, нет начала рабочего дня и его окончания.

Президент рассказал и про свой распорядок дня.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко ответил на вопрос, не устал ли он быть руководителем страны. Об этом Президент Беларуси рассказал российской журналистке Наиле Аскер-заде для...
 
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